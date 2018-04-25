Двое полицейских погибли и более 100 пострадали в ходе беспорядков в Никарагуа

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Двое сотрудников полиции Никарагуа погибли и 121 получил ранения в ходе беспорядков и акций протеста в стране на минувшей неделе.

Список убитых и раненых стражей порядка ведомство передало архиепископу Манагуа Леопольду Бренесу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил проправительственный телеканал Canal 4.

Согласно данным полиции, состояние одного пострадавшего сотрудника оценивается как очень тяжелое.

Акции протеста проходят в Никарагуа с прошлой среды, поводом для них послужила реформа социального страхования. Согласно данным национального Центра по правам человека, жертвами насилия в ходе манифестаций стали не менее 25 человек.

В воскресенье президент Даниэль Ортега заявил, что реформа будет отменена.