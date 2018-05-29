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    Двое полицейских и прохожий убиты в результате перестрелки в Бельгии- ДОПОЛНЕНО

    Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нападавшего© MICHEL WILMET/ REUTERS

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Двое полицейских и один прохожий убиты во вторник в результате перестрелки в центре бельгийского города Льеж. Как передает Report со ссылкой на газету Le Soir.

    По данным телеканала RTBF, инцидент произошел около 10:30 утра по местному времени. Неизвестный начал стрелять сначала в кафе на бульваре Аврой в центральной части города, затем взял в заложники женщину и укрылся в здании находящегося рядом лицея.

    Как сообщает радиостанция Contact, полиция ликвидировала нападавшего. Двое полицейских скончались от полученных ран. О судьбе заложницы пока не сообщается.

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