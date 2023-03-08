Двое похищенных в Мексике граждан США найдены мертвыми

Двое граждан США, похищенных неизвестными в городе Матаморос штата Тамаулипас на северо-востоке Мексики, найдены мертвыми.
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Губернатор штата Америко Вильярреал сообщил, что двое граждан США спасены. Он отметил, что один из спасенных ранен. Информированный источник сообщил прессе, что выжившие мужчина и женщина находятся в безопасности и находятся под наблюдением соответствующих органов.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в связи с похищением арестован один человек.
ФБР ранее пообещало награду в 50 тысяч долларов за информацию, способствующую спасению похищенных граждан США и аресту преступников.
Отметим, что город Матаморос в штате Тамаулипас, где похищения и другие криминальные инциденты являются обычным явлением, находится в категории "Уровень 4: Не путешествовать" списка рекомендаций Госдепартамента США по поездкам в Мексику.