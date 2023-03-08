Двое похищенных в Мексике граждан США найдены мертвыми

Двое граждан США, похищенных неизвестными в городе Матаморос штата Тамаулипас на северо-востоке Мексики, найдены мертвыми.

Двое граждан США, похищенных неизвестными в городе Матаморос штата Тамаулипас на северо-востоке Мексики, найдены мертвыми.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Губернатор штата Америко Вильярреал сообщил, что двое граждан США спасены. Он отметил, что один из спасенных ранен. Информированный источник сообщил прессе, что выжившие мужчина и женщина находятся в безопасности и находятся под наблюдением соответствующих органов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в связи с похищением арестован один человек.

ФБР ранее пообещало награду в 50 тысяч долларов за информацию, способствующую спасению похищенных граждан США и аресту преступников.

Отметим, что город Матаморос в штате Тамаулипас, где похищения и другие криминальные инциденты являются обычным явлением, находится в категории "Уровень 4: Не путешествовать" списка рекомендаций Госдепартамента США по поездкам в Мексику.