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    Двое погибли при крушении военного вертолета в Болгарии - ОБНОВЛЕНО

    Бортинженер госпитализирован и находится в сознании

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Два человека погибли, один пострадал при крушении военного вертолета Ми-17 в Болгарии.

    Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны страны.

    Инцидент произошел в районе аэропорта города Пловдив во время учебного полета.

    «Около 20:30 часов в понедельник, во время планового полета вертолет Ми-17 упал с высоты около 50 м в районе авиабазы Крумово. На борту вертолета находились три человека. Двое военнослужащих — командир экипажа и пилот-помощник», –– приводит ТАСС сообщение ведомства.

    По данным министерства, при падении вертолета двое военных погибли, бортинженер госпитализирован и находится в сознании.

    При этом агентство BGNES утверждает, что ранены двое.

    ***22:52

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Военный вертолет попал в аварию во время учебного полета в районе аэропорта в городе Пловдив в Болгарии, четыре человека пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал bTV.

    Вертолет потерял мощность и упал с высоты около 20 метров, после чего загорелся.

    На месте происшествия находится полиция и машины скорой помощи, других подробностей не приводится.

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