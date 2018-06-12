Двое погибли при крушении военного вертолета в Болгарии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Два человека погибли, один пострадал при крушении военного вертолета Ми-17 в Болгарии.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны страны.

Инцидент произошел в районе аэропорта города Пловдив во время учебного полета.

«Около 20:30 часов в понедельник, во время планового полета вертолет Ми-17 упал с высоты около 50 м в районе авиабазы Крумово. На борту вертолета находились три человека. Двое военнослужащих — командир экипажа и пилот-помощник», –– приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным министерства, при падении вертолета двое военных погибли, бортинженер госпитализирован и находится в сознании.

При этом агентство BGNES утверждает, что ранены двое.

***22:52

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Военный вертолет попал в аварию во время учебного полета в районе аэропорта в городе Пловдив в Болгарии, четыре человека пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал bTV.

Вертолет потерял мощность и упал с высоты около 20 метров, после чего загорелся.

На месте происшествия находится полиция и машины скорой помощи, других подробностей не приводится.