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Двое погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в Филадельфии

Двое погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в Филадельфии По меньшей мере два человека погибли, четверо получили ранения в результате двух инцидентов со стрельбой, произошедших в субботу в Филадельфии (штат Пенсильвания в США) с разницей в пять часов.
Другие страны
20 июня 2021 г. 13:56
Двое погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в Филадельфии

По меньшей мере два человека погибли, четверо получили ранения в результате двух инцидентов со стрельбой, произошедших в субботу в Филадельфии (штат Пенсильвания в США) с разницей в пять часов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал 6abc.

Согласно его данным, первый случай стрельбы произошел в 14:30 по местному времени. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили двоих мужчин и трехлетнего ребенка с огнестрельными ранениями. Мужчины умерли от полученных травм в больнице, состояние ребенка оценивается как стабильное.

Второй инцидент произошел в 19:30 по местному времени, в результате него пострадали три человека. Раненые были доставлены в больницу, они находятся в стабильном состоянии.

На данный момент полиция никого не задержала.

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