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    Двое погибли и 22 ранены при столкновении профсоюзов в Мексике

    В ходе столкновений применялось огнестрельное оружие

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В Мексике произошли столкновения двух враждующих групп профсоюза на одном из заводов страны.

    Как передает Report, в результате разборок погибли два человека, ранены – 22.

    В ходе столкновений применялось огнестрельное оружие.

    В медучреждение с огнестрельным ранением доставлен журналист, делавший репортаж с места событий. Об этом сообщает генеральная прокуратура штата Веракрус.

    Сообщается, что зачинщиками беспорядков стали два профсоюзных лидера, которые не смогли договориться о разделе власти.

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