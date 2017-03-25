Двое погибли и 22 ранены при столкновении профсоюзов в Мексике

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В Мексике произошли столкновения двух враждующих групп профсоюза на одном из заводов страны.

Как передает Report, в результате разборок погибли два человека, ранены – 22.

В ходе столкновений применялось огнестрельное оружие.

В медучреждение с огнестрельным ранением доставлен журналист, делавший репортаж с места событий. Об этом сообщает генеральная прокуратура штата Веракрус.

Сообщается, что зачинщиками беспорядков стали два профсоюзных лидера, которые не смогли договориться о разделе власти.