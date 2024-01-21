О нас

Двое погибли и 16 пострадали в результате аварии в Индонезии

Двое погибли и 16 пострадали в результате аварии в Индонезии По меньшей мере два человека погибли и еще 16 получили ранения, после того как автобус, в котором они ехали, скатился с шоссе в индонезийской провинции Центральная Ява.
Другие страны
21 января 2024 г. 20:28
Двое погибли и 16 пострадали в результате аварии в Индонезии

По меньшей мере два человека погибли и еще 16 получили ранения, после того как автобус, в котором они ехали, скатился с шоссе в индонезийской провинции Центральная Ява.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", авария произошла в районе Пемаланг около 12:30 местного времени.

Представитель местной полиции сообщил, что в автобусе, следовавшем из Джакарты в Семаранг, находилось в общей сложности 26 человек.

Никакие другие транспортные средства в ДТП не участвовали, а в момент инцидента погода была солнечной, отметили в полиции.

Раненые были доставлены в ближайшую больницу.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Число погибших в результате наводнений на Филиппинах возросло до 15 человек
Число погибших в результате наводнений на Филиппинах возросло до 15 человек
21 января 2024 г. 18:47
При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека
При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека
21 января 2024 г. 18:34
Генсек ООН назвал неприемлемым отказ Нетаньяху от идеи палестинского государства
Генсек ООН назвал неприемлемым отказ Нетаньяху от идеи палестинского государства
21 января 2024 г. 18:01
Литва передаст Украине дополнительную бронетехнику и боеприпасы
Литва передаст Украине дополнительную бронетехнику и боеприпасы
21 января 2024 г. 17:35
СМИ: Обнаруженные у побережья Антальи тела могут принадлежать нелегальным мигрантам
СМИ: Обнаруженные у побережья Антальи тела могут принадлежать нелегальным мигрантам
21 января 2024 г. 17:02
Над Берлином взорвался небольшой астероид
Над Берлином взорвался небольшой астероид
21 января 2024 г. 15:10
Демократы обеспокоились ходом предвыборной кампании Байдена
Демократы обеспокоились ходом предвыборной кампании Байдена
21 января 2024 г. 14:42
Число погибших в Газе превысило 25 тыс. человек
Число погибших в Газе превысило 25 тыс. человек
21 января 2024 г. 14:11
СМИ: КСИР и Хезболлах контролируют атаки хуситов на суда в Красном море
СМИ: КСИР и "Хезболлах" контролируют атаки хуситов на суда в Красном море
21 января 2024 г. 13:58
В Йоханнесбурге произошел пожар в жилом доме, есть погибшие
В Йоханнесбурге произошел пожар в жилом доме, есть погибшие
21 января 2024 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi