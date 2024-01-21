Двое погибли и 16 пострадали в результате аварии в Индонезии

По меньшей мере два человека погибли и еще 16 получили ранения, после того как автобус, в котором они ехали, скатился с шоссе в индонезийской провинции Центральная Ява.

По меньшей мере два человека погибли и еще 16 получили ранения, после того как автобус, в котором они ехали, скатился с шоссе в индонезийской провинции Центральная Ява.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", авария произошла в районе Пемаланг около 12:30 местного времени.

Представитель местной полиции сообщил, что в автобусе, следовавшем из Джакарты в Семаранг, находилось в общей сложности 26 человек.

Никакие другие транспортные средства в ДТП не участвовали, а в момент инцидента погода была солнечной, отметили в полиции.

Раненые были доставлены в ближайшую больницу.