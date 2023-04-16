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Два человека погибли, еще четверо пострадали при стрельбе в штате Кентукки

Два человека погибли, еще четверо пострадали при стрельбе в штате Кентукки Два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате стрельбы в Луисвилле, крупнейшем городе американского штата Кентукки.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 20:14
Два человека погибли, еще четверо пострадали при стрельбе в штате Кентукки

Два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате стрельбы в Луисвилле, крупнейшем городе американского штата Кентукки.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных правоохранителей.

Отмечается, что в полицию поступила информация о стрельбе в парке Чикасо. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб констатировали смерть двух человек, еще четверо были госпитализированы с огнестрельными ранениями в больницу Университета Луисвилля.

Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

Напомним, что ранее стрельбу в Old National Bank в Луисвилле устроил бывший сотрудник этой кредитной организации, 25-летний Коннор Старджен. Тогда погибли пятеро, в том числе близкий друг губернатора Кентукки Энди Бешира, еще восемь человек получили ранения.

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