Двое подростков из Нидерландов найдены мертвыми в стамбульском отеле

23 августа 2025 г. 14:11
Двое подростков из Нидерландов найдены мертвыми в своем гостиничном номере в Стамбуле (Турцию), а их отец госпитализирован.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, отель расположен в популярном среди туристов районе Фатих. Точная причина смерти пока не установлена, однако основной версией является пищевое отравление, которое они могли получить в местном ресторане.

“Прибывшие на место парамедики скорой помощи констатировали смерть обоих подростков (15 и 17 лет). Отец был доставлен в больницу на машине скорой помощи в состоянии шока”, - сообщают СМИ.

57-летний отец сообщил полиции, что вместе с сыновьями отправился на ужин в один из ресторанов на площадь Таксим, но сам ничего не ел.

Позже вечером того же дня, вернувшись в отель, отец позвал мальчиков, но те не отреагировали. Сотрудник отеля Мехмет Кырдаг услышал крики отца о помощи.

"Когда я постучал в дверь и вошел, двое сыновей были мертвы: один лежал в постели, другой — на полу. Когда приехала скорая, оба молодых человека были уже мертвы. Отец находился в состоянии шока", — сказал Кырдаг.

Полиция Стамбула начала расследование.

