Полиция задержала третьего подозреваемого в стрельбе в Далласе - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Полиция задержала третьего подозреваемого при стрельбе по полицейским в ходе беспорядков в Далласе. Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил в ходе пресс-конференции шеф полиции Далласа Дэвид Браун.

Всего, по предварительным данным полиции, стрельбу вели четыре человека.

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Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Два человека задержаны по подозрению в убийстве четырех полицейских в Далласе. Как сообщает Report, об этом заявили в местной полиции.

В сообщении уточняется, что один из подозреваемых сдался сам, а другого удалось задержать после перестрелки. Неподалеку от места, где его нашли, обнаружили подозрительную коробку. Сейчас ее обследуют на наличие взрывчатых веществ.

Два человека открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность во время проходившей в Далласе акции протеста против полицейского насилия. В результате четверо полицейских погибли, 11 получили ранения.