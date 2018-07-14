Двое палестинцев погибли после израильского авиаудара по сектору Газа

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Двое палестинцев погибли, 14 получили ранения в результате израильского авиаудара по недостроенному дому на одной из главных площадей города Газы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Израильтяне с ночи бомбят десятки целей на территории анклава, добиваясь от правящего движения ХАМАС прекращения ракетных обстрелов, пограничных беспорядков и пусков через границу воздушных шаров с горючими веществами.

"Двое молодых палестинцев, которым было 15 и 16 лет, погибли, еще 14 человек получили ранения в результате израильского удара по недостроенному дому в западной части города Газа на площади аль-Катиба", — сказал собеседник агентства, ранее сообщавший о 12 пострадавших.

Сообщения об авиаударе по зданию на площади аль-Катиба, популярном месте отдыха местных жителей, военные пока не комментируют. Они говорят, что наносят удары исключительно по военным целям и призывают гражданское население держаться в стороне от подобных объектов.

Палестинские боевики ведут обстрелы юга Израиля, выпустив с ночи порядка 60 ракет и мин, часть из которых перехватили установки ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.