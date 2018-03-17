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    Двое неизвестных расстреляли мужчину на улице в Торонто

    От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Двое неизвестных расстреляли мужчину на улице в западной части канадского Торонто. 

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CBC.

    По предварительным данным жертвой стал 26-летний мужчина. Он получил несколько выстрелов в спину в тот момент, когда вышел из дома и направился к своему автомобилю.

    От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Его персональные данные не раскрываются. Свидетели заявляют, что к преступлению причастны два спортивного вида чернокожих мужчина.

    Полиция Торонто ведет розыск подозреваемых. Предположительно рассматривается версия, что погибший стал случайной жертвой, так как согласно видеозаписи, оказавшейся у правоохранителей, нападавшие не дожидались жертвы.

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