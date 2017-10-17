Двое летчиков арабской коалиции погибли после крушения военного самолета в Йемене

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы ОАЭ объявили о гибели двух летчиков при крушении военного самолета в Йемене. Об этом во вторник сообщила газета Emarat Al Youmсо ссылкой на заявление Главного командования ВС ОАЭ, сообщает ТАСС.

Как предает Report, катастрофа произошла во время проведения миссии в рамках операции аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в Йемене. Причиной инцидента стала техническая неисправность.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежными отрядами движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.