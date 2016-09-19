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    Двое итальянцев похищены в Ливии

    Похищенные - сотрудники компании Mondovi, работавшие на юге страны

    Баку. 19 Сентября. REPORT.AZ/ Двое граждан Италии похищены в Ливии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на официальных представителей МИД республики.

    Как указывает агентство, внешнеполитическое ведомство уже активизировало все каналы для выяснения обстоятельств происшествия.

    По сведениям издания Corriere della Sera, похищенные - сотрудники компании Mondovi, работавшие на юге страны. Вместе с итальянцами похищен канадец итальянского происхождения. Информация о возможных похитителях не приводится.

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