Двое детей погибли и трое получили ранения, подорвавшись на минах на юге Сирии

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Двое детей погибли и еще трое получили ранения в результате взрыва мин, установленных террористами в поселках Эль-Газия и Шаджара в окрестностях провинциального центра Дераа (110 км от Дамаска) на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство SANA.

По его информации, боевики из экстремистской группировки ИГИЛ, покинувшие этот район в июле, оставили после своего ухода множество фугасов на обочинах дорог в сельской местности. Как подчеркивает агентство, это было сделано с целью помешать налаживанию мирной жизни в освобожденной сирийской армией провинции.

Террористы минировали дороги, а также земельные участки, сады и постройки в других районах Сирии, в частности в Дейр-эз-Зоре, откуда чаще всего поступают сведения о взрывах оставленных боевиками фугасов.