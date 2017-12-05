Двое британских туристов спасены в пустыне в ОАЭ

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Спасатели Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) спасли двух британских туристов в пустыне эмирата Шарджа.

Как передает Report, британцы были госпитализированы с ожогами, их жизням ничего не угрожает.

Инцидент произошел в пустыне эмирата Шарджа. Британцы получили ожоги в результате возгорания квадроциклов. Они были доставлены в больницу на вертолете. Видео спасательной операции было опубликовано МВД эмирата.

Известно, что британцы совершали организованный тур по пустыне в составе туристической группы.