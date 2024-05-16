Двое боевиков "Хезболлах" погибли при ударе израильского БПЛА на юге Ливана

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю, принадлежащему вооруженной милиции "Хезболлах", на юге Ливана.

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю, принадлежащему вооруженной милиции "Хезболлах", на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

Атака была предпринята на отрезке шоссе между поселками Кана и Рмейдия. По его информации, в результате погибли двое боевиков, находившихся в машине.

Израильские ВВС и беспилотники продолжают полеты на пониженной высоте над окрестностями городов Набатия и Тир. Один из воздушных ударов нанесен по базе "Хезболлах" в горной местности Джебель-Рейхан. Артиллерия противника ведет огонь по долине Марджаюн и району Касарат-эль-Уруш, где находятся минометные установки боевиков.

Ранее отряды "Хезболлах" обстреляли из реактивных систем залпового огня казармы израильских войск в поселении Зарит. Они поразили противотанковым управляемым снарядом военно-транспортное средство поблизости от города Метула. По сведениям телеканала Al Mayadeen, ранения получили трое израильских солдат.