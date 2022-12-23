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Двое бельгийских солдат задержаны перед зданием Еврокомиссии

Двое бельгийских солдат задержаны перед зданием Еврокомиссии Двое военнослужащих бельгийских военно-воздушных сил были арестованы в самом центре европейского квартала Брюсселя. Они имели при себе боеприпасы.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 22:50
Двое бельгийских солдат задержаны перед зданием Еврокомиссии

Двое военнослужащих бельгийских военно-воздушных сил были арестованы в самом центре европейского квартала Брюсселя. Они имели при себе боеприпасы.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и Het Nieuwsblad.

Свидетели на месте происшествия сообщили, что арест произошел прямо возле штаб-квартиры Европейской комиссии, на улице Архимед, в квартире недалеко от кафе Berlaymont, которое, по их словам, является "любимым местом брюссельских чиновников".

"Этих двух людей лишили свободы, допросили полицейские службы и отпустили после допроса", - сказал спикер прокуратуры Брюсселя.

Как сообщает газета Het Nieuwsblad, жители увидели, как двое мужчин наугад стреляли из огнестрельного оружия из открытого окна, и вызвали полицию.

"Мы услышали один или два сильных звука и задали себе вопрос, что это было", - сказал Анджело Галатану, официант в баре рядом со зданием, где был произведен арест. Однако, он не обратил внимания, потому что, по его словам, на той улице было очень шумно, поэтому он просто продолжил работать.

По приезду полиция обнаружила пневматическое оружие. Но во время обыска здания полиция обнаружила еще более 200 патронов, "предназначенных для пистолетов-пулеметов, которые использовали бельгийские войска".

Спикер прокуратуры не смог подтвердить происхождение указанных боеприпасов и сказал, что "расследование продолжается", чтобы определить, откуда военные получили пули.

"Наши службы расследуют это дело, и министерство предложит четкую и соответствующую санкцию", - сказала министр обороны Бельгии Людин Дедондер.

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Версия на азербайджанском языке Belçikanın iki əsgəri Avropa Komissiyasının binası qarşısında saxlanılıb

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