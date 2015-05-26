Двое афганских полицейских погибли из-за нападения на здание суда

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере двое сотрудников полиции погибли в результате нападения трех неизвестных вооруженных людей на здание суда в провинции Вардак в центральной части Афганистана, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у входа в здание суда в городе Майдан-Шахр — административном центре провинции. Это позволило двоим его сообщникам проникнуть внутрь. Там они были уничтожены, сообщил глава полиции провинции Халил Андараби.

"Два полицейских были убиты при атаке террориста-смертника, еще три мирных жителя получили ранения", — заявил Андараби. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих в Афганистане группировок.