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Движение у аэропорта Тулузы затруднено из-за протестов французских фермеров

Движение у аэропорта Тулузы затруднено из-за протестов французских фермеров Движение в районе французского аэропорта Тулуза-Бланьяк затруднено из-за протестующих фермеров, прибывших к воздушной гавани на тракторах.
Другие страны
30 января 2024 г. 15:07
Движение у аэропорта Тулузы затруднено из-за протестов французских фермеров

Движение в районе французского аэропорта Тулуза-Бланьяк затруднено из-за протестующих фермеров, прибывших к воздушной гавани на тракторах.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении префектуры Окситании и Верхней Гаронны в соцсетях.

Отмечается, что заблокирована кольцевая дорога возле аэропорта. Доступ к нему осуществляется через парковку от торгового центра.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

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Версия на английском языке Traffic snarled near Toulouse airport due to protests by French farmers

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