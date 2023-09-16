"Исламский эмират" поддерживает суверенитет Азербайджана и готов принять его посольство в Кабуле

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" заявило о готовности обеспечить работу азербайджанского посольства в Кабуле.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" заявило о готовности обеспечить работу азербайджанского посольства в Кабуле.

Как сообщает Report, об этом в эксклюзивном интервью телеканалу CBC-Azerbaijan заявил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид.

"Мы готовы, так скажем, разровнять почву и провести соответствующую работу. Нам также хотелось бы иметь своих представителей в Азербайджане", - сказал он.

Муджахид также заявил, что "эмират" поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

"Как вы знаете, для Афганистана вопрос территориальной целостности чрезвычайно важен. Думаю, что в той же степени, что он важен и для Азербайджана, - отметил он, добавив, что все вопросы все-таки лучше решать мирным путем. - Мы не хотим, чтобы между какими-либо странами разгоралась война".