Движение "Талибан" объявило о начале весеннего наступления в Афганистане

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Террористическое движение "Талибан" планирует "весеннее наступление", которое в этом году получило название "Азм". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении талибов.

В тексте отмечается, что главной целью станут "иностранные оккупанты, их военные базы, исследовательские и дипломатические учреждения", а начало наступления намечено на следующую пятницу.

Талибы также планируют нападения на "местные власти, афганские спецслужбы, армию и полицию".

При этом руководство "Талибан" предупредило о недопустимости жертв среди гражданского населения. "Мы будем судить по законам шариата тех, кто допустил халатность и чьи действия привели к гибели мирных жителей", - говорится в заявлении.

В этом году движению "Талибан" будут противостоять только афганские силовики, которые приняли на себя обеспечение безопасности в стране после вывода основной части иностранного военного контингента в 2014 году.