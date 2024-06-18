Движение судов через Дарданеллы приостановлено из-за пожара

Движение судов в проливе Дарданеллы временно остановлено по направлению с севера на юг в связи с лесным пожаром.

Движение судов в проливе Дарданеллы временно остановлено по направлению с севера на юг в связи с лесным пожаром.

Как передает Report , об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции в соцсети X.

"Движение судов через пролив Дарданеллы временно остановлено в направлении с севера на юг из-за лесного пожара в районе Акбаш", - заявляет ведомство.

Судоходство в северном направлении пока продолжается без ограничений, говорится в сообщении.

Пожар вспыхнул в уезде Эджеабат провинции Чанаккале на сельхозугодьях и быстро распространился на лесистую местность. Региональное управление лесного хозяйства направило в зону возгорания пожарные расчеты и авиацию. Приостановка движения в проливе связана, в том числе с необходимостью обеспечить свободную работу пожарной авиации, набирающей в проливе воду для тушения пожара.

Власти предусмотрительно эвакуировали одну из деревень, расположенную вблизи зоны возгорания.

