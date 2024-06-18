О нас

Движение судов через Дарданеллы приостановлено из-за пожара

Движение судов через Дарданеллы приостановлено из-за пожара Движение судов в проливе Дарданеллы временно остановлено по направлению с севера на юг в связи с лесным пожаром.
Другие страны
18 июня 2024 г. 19:27
Движение судов через Дарданеллы приостановлено из-за пожара

Движение судов в проливе Дарданеллы временно остановлено по направлению с севера на юг в связи с лесным пожаром.

Как передает Report, об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции в соцсети X.

"Движение судов через пролив Дарданеллы временно остановлено в направлении с севера на юг из-за лесного пожара в районе Акбаш", - заявляет ведомство.

Судоходство в северном направлении пока продолжается без ограничений, говорится в сообщении.

Пожар вспыхнул в уезде Эджеабат провинции Чанаккале на сельхозугодьях и быстро распространился на лесистую местность. Региональное управление лесного хозяйства направило в зону возгорания пожарные расчеты и авиацию. Приостановка движения в проливе связана, в том числе с необходимостью обеспечить свободную работу пожарной авиации, набирающей в проливе воду для тушения пожара.

Власти предусмотрительно эвакуировали одну из деревень, расположенную вблизи зоны возгорания.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
14 июня 2024 г. 20:03
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
14 июня 2024 г. 14:03
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
12 июня 2024 г. 15:02
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
12 июня 2024 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi