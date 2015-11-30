​Движение скоростных поездов между Брюсселем и Парижем остановлено из-за поджога кабелей

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Движение скоростных поездов Thalys и Eurostar, связывающих Брюссель с Парижем и Лондоном, остановлено утром на одном из участков из-за поджога кабелей системы управления движением в бельгийской провинции Эно близ границы с Францией. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба оператора бельгийских железных дорог - компании Infrabel.

"Движение полностью прекращено на участке Брюссель - Лилль. Мы изначально предполагали кражу кабеля, однако полиция установила, что кабели системы железнодорожных сигналов управления движением поездов были умышленно сожжены в четырех разных местах близ населенного пункта Ат", - сообщила компания.

Сообщается, что нарушение работы системы управления "не создало никакой опасности пассажирам, поскольку движение поездов останавливается, как только происходит сбой системы сигнализации".

Полиция и прокуратура начали расследование инцидента, который по сути является диверсией. Компания рассчитывает завершить ремонт и возобновить движение поездов после 14:00 (17:00 по бакинскому времени).