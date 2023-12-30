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Движение поездов между Британией и континентальной Европой отменены из-за непогоды

Движение поездов между Британией и континентальной Европой отменены из-за непогоды Движение скоростных поездов компании Eurostar между Великобританией и континентальной Европой отменено в связи с закрытием части путей недалеко от Лондона.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 16:32
Движение поездов между Британией и континентальной Европой отменены из-за непогоды

Движение скоростных поездов компании Eurostar между Великобританией и континентальной Европой отменено в связи с закрытием части путей недалеко от Лондона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Eurostar в соцсети "X".

"Поезда сегодня (30 декабря) были отменены из-за временного закрытия части путей недалеко от Лондона", - сказано в сообщении. На сайте компании сообщается об отмене 14 железнодорожных рейсов из британской столицы.

По информации телеканала Sky News, движение было приостановлено из-за наводнений в туннелях графства Кент на юге Англии.

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