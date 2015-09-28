​Движение поездов Eurostar нарушено из-за кражи кабеля во Франции

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Движение поездов Eurostar, курсирующих между Лондоном и Парижем, нарушено сегодня из-за пропажи кабеля с путей на территории Франции, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Движение поездов нарушено сегодня из-за кражи кабеля на линии высокоскоростного движения во Франции", - написано в официальном аккаунте компании Eurostar в сети микроблогов Twitter.

Время задержки составляет примерно 45 минут.

Eurostar является главным железнодорожным перевозчиком, связывающим Соединенное Королевство с континентальной Европой. Скоростные поезда компании курсируют между Лондоном, Парижем и Брюсселем.