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    ​Движение поездов Eurostar нарушено из-за кражи кабеля во Франции

    Время задержки составляет примерно 45 минут

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Движение поездов Eurostar, курсирующих между Лондоном и Парижем, нарушено сегодня из-за пропажи кабеля с путей на территории Франции, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Движение поездов нарушено сегодня из-за кражи кабеля на линии высокоскоростного движения во Франции", - написано в официальном аккаунте компании Eurostar в сети микроблогов Twitter.

    Время задержки составляет примерно 45 минут.

    Eurostar является главным железнодорожным перевозчиком, связывающим Соединенное Королевство с континентальной Европой. Скоростные поезда компании курсируют между Лондоном, Парижем и Брюсселем.

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