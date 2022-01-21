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Движение по автостраде в районе литовско-польской границы парализовано из-за снега

Движение по автостраде в районе литовско-польской границы парализовано из-за снега Движение на 55-километровом участке автострады Via Baltica от Мариямполе до границы Литвы с Польшей парализовано из-за массовых дорожно-транспортных происшествий и сложных метеорологических условий.
Другие страны
21 января 2022 г. 15:55
Движение по автостраде в районе литовско-польской границы парализовано из-за снега

Движение на 55-километровом участке автострады Via Baltica от Мариямполе до границы Литвы с Польшей парализовано из-за массовых дорожно-транспортных происшествий и сложных метеорологических условий.

Как передает Report, об этом сообщили местные власти.

В связи с этим как Литва, так и Польша с утра не впускают на свою территорию грузовики и прочий тяжелый транспорт, дорожные службы из-за снежных заносов не могут очистить дороги.

Положение осложняется еще и тем, что часть водителей пытается объехать заторы, местами образовались искусственные "третьи" полосы движения, а в связи с продолжением снегопада дорожные службы не могут добраться до места, чтобы почистить дороги.

Via Baltica - 970-километровый участок европейского маршрута Е67 между Таллином и Варшавой. Обеспечивает автомобильное сообщение между балтийскими странами. Е67 соединяет Хельсинки (Финляндия) и Прагу (Чехия). Длина маршрута - 1,673 тыс. км. Между Хельсинки и Таллином перевозки обеспечивает паромная переправа.

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