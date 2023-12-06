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Движение Ирака заявило об атаке на военную базу США ударом беспилотника

Движение Ирака заявило об атаке на военную базу США ударом беспилотника Беспилотник (БПЛА) атаковал военную база США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар.
Другие страны
6 декабря 2023 г. 10:09
Движение Ирака заявило об атаке на военную базу США ударом беспилотника

Беспилотник (БПЛА) атаковал военную база США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили шиитские вооруженные формирования, входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака".

Согласно заявлению движения, опубликованному в Telegram-канале, удар по Айн-эль-Асад был нанесен "в ответ на преступления противника в секторе Газа". Как утверждают сторонники движения, БПЛА "поразил заданную цель". Информации о причиненном ущербе не приводится.

В последний раз база Айн-эль-Асад была атакована 23 ноября. Тогда ударам беспилотников "Исламского сопротивления Ирака" подверглась также база, расположенная недалеко от международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане на севере Ирака.

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Версия на английском языке Iraqi movement claims drone attack on US military base
Версия на азербайджанском языке İraqda ABŞ hərbi bazasına PUA vasitəsilə hücum edilib

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