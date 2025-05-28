Движение ХАМАС согласилось с условиями постоянного перемирия в Газе

Палестинское движение ХАМАС достигло соглашения с представителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом по условиям постоянного режима прекращения огня в секторе Газа.

Палестинское движение ХАМАС достигло соглашения с представителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом по условиям постоянного режима прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post.

Издание подчеркивает, что этим соглашением предусмотрены освобождение "десяти израильских заложников и выдача тел скончавшихся в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах".

Отмечается, что гарантами выполнения условий являются посредники (Египет, Катар и США). Детали обмена пока не разглашаются.

В настоящее время ХАМАС ожидает ответа израильской стороны.

Ранее премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию ЦАХАЛ лидера ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара.