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Движение ХАМАС пыталось внести 29 изменений в план сделки по Газе

Движение ХАМАС пыталось внести 29 изменений в план сделки по Газе Радикальное палестинское движение ХАМАС добивалось внесения 29 изменений в поддержанный президентом США Джо Байденом план сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил отказом на все из них.
Другие страны
15 июля 2024 г. 13:07
Движение ХАМАС пыталось внести 29 изменений в план сделки по Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС добивалось внесения 29 изменений в поддержанный президентом США Джо Байденом план сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил отказом на все из них.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

"ХАМАС пыталось внести 29 изменений в представленный [Байденом] план, Нетаньяху ответил отказом на эти изменения. Израиль не отошел ни на миллиметр от того плана, который был поддержан президентом Байденом", в частности израильской стороной "не было ни добавлено, ни снято ни одно из условий. Израиль не допустит также никаких изменений в плане и со стороны ХАМАС", - добавил он.

По его словам, следующий шаг на переговорах за ХАМАС, движение должно принять все условия поддержанной Байденом сделки.

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Версия на английском языке Hamas pushes for 29 changes to Gaza deal

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