Движение ХАМАС подтвердило гибель двух высокопоставленных членов

Движение ХАМАС подтвердило гибель двух своих высокопоставленных членов в результате ударов Израиля.

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о гибели двух высокопоставленных членов в секторе Газа в результате ударов Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ХАМАС.

"ХАМАС объявляет, обращаясь к палестинскому народу, исламской умме и всем свободным людям мира, о гибели доктора Тайсира Ибрагима, возглавлявшего судебную власть ХАМАС, и доктора Ваиля аз-Зарда, проповедника из Газы", - говорится в сообщении.

Тайсир Ибрагим возглавлял факультет мусульманского права в Исламском университете Газы, здание которого было уничтожено Армией обороны Израиля 11 октября. Ваиль аз-Зард возглавлял благотворительную организацию Gaza Deserves Life ("Газа достойна жизни"), исполнял роль исламского проповедника в анклаве и являлся видным религиозным общественным деятелем ХАМАС. О его гибели в результате ударов Израиля сообщал 13 октября телеканал Al Arabiya.