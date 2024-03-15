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Движение ХАМАС направило посредникам предложение о прекращении огня в Газе

Движение ХАМАС направило посредникам предложение о прекращении огня в Газе Палестинское радикальное движение ХАМАС отправило странам-посредникам в процессе переговоров об урегулировании конфликта с Израилем предложение о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
15 марта 2024 г. 10:40
Движение ХАМАС направило посредникам предложение о прекращении огня в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС отправило странам-посредникам в процессе переговоров об урегулировании конфликта с Израилем предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

"ХАМАС направил посредникам предложение о прекращении огня, которое включает обмен заложниками и пленными", - сообщает издание.

На первом этапе предлагается освобождение Палестиной израильских женщин, детей, пожилых людей и больных в обмен на освобождение Израилем от 700 до 1 000 палестинских заключенных.

В ХАМАС заявили, что согласуют дату постоянного прекращения огня после первоначального обмена заложниками и пленными. Палестинская группировка также указали в документе, что все задержанные с обеих сторон будут освобождены на втором этапе плана. При этом сроки упомянутых этапов не уточняются.

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Версия на английском языке Hamas issues ceasefire proposal detailing exchange of hostages, prisoners

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