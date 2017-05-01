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    ХАМАС исключит пункт об уничтожении Израиля из своей программы

    Движение ХАМАС также откажется от кооперации с группировкой Братья-мусульмане

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Палестинское движение и политическая партия ХАМАС исключит пункт об уничтожении Израиля из своей программы. 

    Как сообщает Report, об этом передает Reuters со ссылкой на источник.

    Для сближения со странами Персидского залива и Египтом ХАМАС откажется от кооперации с группировкой "Братья-мусульмане", которая признана террористической организацией многими западными и арабскими государствами.

    Отмечается, что пункт в программе движения ХАМАС об уничтожении Израиля также являлся сдерживающим фактором для сотрудничества с Каиром и странами Персидского залива.

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