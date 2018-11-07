Две женщины-мусульманки впервые избраны в Конгресс США

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Конгресс США впервые избрали двух женщин-мусульманок, сообщает Report со ссылкой на СNN.

Представители Демократической партии Рашида Тлаиб (Мичиган) и Ильхан Омар (Миннесота), победившие на праймериз в своих округах, стали первыми женщинами-мусульманками, когда-либо избранными в Конгресс США, отмечает телеканал.

Рашида Тлаиб - американский политик и адвокат палестинского происхождения.

Ильхан Омар - сомалийско-американский политик из Миннесоты.

При этом отмечается, что женщины-политики установили рекорд на нынешних промежуточных выборах в Конгресс США. В Конгресс избрались 107 женщин, что является наибольшим числом за все время.