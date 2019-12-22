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Две женщины погибли в результате нападения с ножом на юге Британии

Две женщины погибли в результате нападения с ножом на юге Британии

Две женщины погибли и один мужчина получил серьезные ранения в результате нападения с ножом, произошедшего в воскресенье в городке Кроли Даун в английском графстве Западный Сассекс. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил телеканал Sky News.

По его информации, убийство произошло на улице около 10:18 (14:18 - бакинское время), а нападавший задержан. Сейчас на месте преступления работают криминалисты - они разбили две палатки для сбора улик. Улица перекрыта для движения транспорта.

По словам полиции, риска для общественности случившееся не представляет. По информации газеты Daily Mail, преступление совершил "обезумевший" молодой человек, который перерезал женщинам горло. Газета Express в свою очередь информировала о том, что убийца знал своих жертв.

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