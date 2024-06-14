Две ведущие партии ЮАР договорились создать правительство национального единства

Две крупнейшие парламентские партии ЮАР - "Африканский национальный конгресс" (АНК) и "Демократический альянс" (ДА), представляющий интересы белого меньшинства, - пришли к соглашению о создании правительства национального единства.

Две крупнейшие парламентские партии ЮАР - "Африканский национальный конгресс" (АНК) и "Демократический альянс" (ДА), представляющий интересы белого меньшинства, - пришли к соглашению о создании правительства национального единства.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал News24.

По мнению авторов издания, в правительство также войдет имеющая сильные позиции среди зулусов Партия свободы Инката (ПСИ).

Соглашение содержит принципы распределения мест в будущем кабинете министров, а также в региональных правительствах двух наиболее густонаселенных провинций ЮАР - столичной Гаутенг и Квазулу-Наталь. В документе подробно описан процесс принятия решений исполнительной властью, механизм разрешения конфликтов, а также изложены главные принципы разработки политики и окончательного утверждения национального бюджета.

Портал отмечает, что договоренности между АНК и ДА являются основой для более обширного документа об образовании правительства национального единства, который будет принят в ближайшие дни. Не исключено, что некоторые другие парламентские партии станут его участниками.