Две ведущие компании военно-промышленного комплекса США договорились о слиянии

Одни из ведущих компаний военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) договорились о слиянии.

Об этом говорится в опубликованном в воскресенье совместном пресс-релизе предприятий, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Raytheon и United Technologies заключили соглашение об объединении на паритетной основе, - отмечается в сообщении. - В результате сделки будет создан ведущий поставщик технологически продвинутых систем для ряда стремительно растущих секторов аэрокосмической и оборонной промышленности".

Стоимость объединенной компании, как ожидается, превысит $120 млрд. Ее общий годовой оборот при этом может составить до $74 млрд. Официально сделку предполагается закрыть в первой половине следующего года.

Ранее о планах Raytheon и United Technologies объединиться сообщала со ссылкой на источник газета The Wall Street Journal. По ее данным, председатель совета директоров и гендиректор UTC Грег Хейс возглавит объединенную компанию.

Как сообщало издание, слияние не затронет процесс разделения UTC на три независимые компании. В ноябре прошлого года UTC информировала о грядущем изменении своей структуры в связи с приобретением одного из ведущих производителей запасных частей и электронного оборудования для авиастроительной индустрии Rockwell Collins.