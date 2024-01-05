Две трети жителей Франции высказываются за отставку премьер-министра

Две трети французов желают ухода Элизабет Борн с поста премьер-министра.

Две трети французов желают ухода Элизабет Борн с поста премьер-министра.

Как передает Report , это следует из исследования института изучения общественного мнения Odoxa Backbone Consulting.

Социологическое исследование, проведенное по заказу газеты Le Figaro, показало, что за исключением избирателей, симпатизирующих президентской социал-либеральной партии "Возрождение" (29%), большинство сторонников других политических сил считают необходимой отставку главы правительства.

Около 80% избирателей националистического "Национального объединения", 70% поддерживающих Социалистическую партию, 64% голосующих за левую "Непокоренную Францию" и экологистов, 60% сторонников правоцентристских "Республиканцев" хотели бы, чтобы Борн перестала возглавлять правительство.

Почти семеро из десяти французов (68%) воспринимают итог ее деятельности как очень негативный.

Опрос проходил на фоне распространяемых СМИ в последние дни предположений, что во Франции грядет очередная правительственная перетасовка, которую якобы готовит президент Эмманюэль Макрон.