Две трети самолетов авиакомпаний Китая простаивают из-за коронавируса

Китайские авиакомпании вынуждены резко сокращать операции в условиях распространения коронавируса, поскольку пассажиропоток падает в результате жестких мер властей КНР по ограничению туризма, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

На данный момент примерно две трети самолетов китайских авиакомпаний не совершают полетов, пишет газета Financial Times. Общее число пассажиров, перевезенных китайскими авиакомпаниями в период с 27 января - начала праздников по случаю Нового года по Лунному календарю - по 12 февраля составило 10,21 млн, что на 70% меньше, чем за тот же период годом ранее, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации Китая (Civil Aviation Administration of China, CAAC).

Средняя заполняемость самолетов в этот период составляла менее половины мест, отмечают в CAAC. Резкое сокращение пассажиропотока вынудило авиакомпании уменьшить число маршрутов и отправить часть пилотов в неоплачиваемые отпуска. По данным отраслевых экспертов, до 70% самолетов по всему Китаю не совершают полетов.

Три крупнейшие авиакомпании КНР - Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines - в состоянии справиться с возникшей проблемой, однако небольшие компании, имеющие более высокую долговую нагрузку, могут отказаться под угрозой в случае затягивания эпидемии коронавируса, предупреждают аналитики.

"Ситуация непредсказуемая, - говорит Иван Су из Morningstar. - Крупнейшие авиакомпании, государственные авиакомпании, справятся со всем этим, если распространение коронавируса будет сдержано в следующие 1-2 месяца".