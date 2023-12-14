Две трети французов хотят смены премьер-министра страны

Две трети французов - 66% - хотят смены премьер-министра страны Элизабет Борн.

Две трети французов - 66% - хотят смены премьер-министра страны Элизабет Борн.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, это следует из опроса исследовательского центра BVA.

"66% французов хотели бы, чтобы президент сменил премьер-министра (+6% по сравнению с июнем)", - отмечает BVA.

Отмечается, что среди сторонников левых партий, а также партии "Национальное объединение" число желающих смены премьер-министра достигает 71% и 83% соответственно.

Рейтинг одобрения действующего премьер-министра, по данным опроса, составляет 30% (-2% по сравнению с июнем), в то время как рейтинг президента страны Эмманюэля Макрона – 32% (-2% по сравнению с июнем).

Более половины французов – 57% - хотят отставки министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что глава МВД попросил об отставке после отклонения депутатами законопроекта об ужесточении правил миграции, но Макрон ее не принял.

Среди сторонников левых партий и партии "Национальное объединение" число желающих отставки главы МВД составляет 67% и 74% соответственно.

В то же время 81% сторонников партии президента Макрона "Возрождение", а также 64% сторонников партии "Республиканцы" не хотят отставки Дарманена.

Опрос был проведен онлайн с 12 по 13 декабря среди тысячи участников. Погрешность не превышает 3,1%.