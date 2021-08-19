О нас
Report Georgia
Аудио новости

Две трети американцев назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой

Две трети американцев назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой Только 35% американцев придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане не было ошибкой и "стоило того", 34% американцев согласились, что участие США в войне в Ираке было правильным решением.
Другие страны
19 августа 2021 г. 17:36
Две трети американцев назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой

Только 35% американцев придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане не было ошибкой и "стоило того", 34% американцев согласились, что участие США в войне в Ираке было правильным решением.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об следует из данных опроса, проведенного Associated Press-NORC Center.

"Только 35% американцев считают, что война в Афганистане стоила того. Примерно такой же процент (34%) согласен с тем, что война в Ираке не была ошибкой. Почти две трети (62% и 63% соответственно) считают, что войны в Афганистане и Ираке не стоили того", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте центра.

Согласно полученным данным, сторонники Республиканской партии немного чаще по сравнению с демократами придерживаются мнения, что участие США в обеих войнах было правильным решением. Так считают около 4 из 10 опрошенных республиканцев по сравнению с примерно 3 из 10 демократов.

Отмечается, что граждане США крайне обеспокоены возможной угрозой для Штатов, исходящей от экстремистских группировок. При этом 65% выразили тревогу в отношении группировок, базирующихся внутри США, 50% опасаются экстремистов, орудующих за пределами страны.

Опрос был проведен в период с 12 по 16 августа. В нем приняли участие 1 729 граждан США. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ-lıların çoxu Əfqanıstan və İraqdakı müharibələri səhv hesab edir
Версия на английском языке Two-thirds of Americans call wars in Afghanistan & Iraq mistake

Самое важное

Шушинцы на Джыдыр-дюзю
ФотоШушинцы на Джыдыр-дюзю
19 августа 2021 г. 15:27
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге Зефер йолу идут завершающие работы
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге "Зефер йолу" идут завершающие работы
19 августа 2021 г. 14:19
Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан
Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан
19 августа 2021 г. 01:43
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
18 августа 2021 г. 22:53
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
18 августа 2021 г. 10:35
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
17 августа 2021 г. 11:42
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
16 августа 2021 г. 17:49
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
16 августа 2021 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi