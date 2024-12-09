Две школы в Индии получили сообщения об угрозе взрыва

Две школы в Нью-Дели (Индия - ред.) получили сообщения о минировании, которые оказались ложными.

Две школы в Нью-Дели (Индия - ред.) получили сообщения о минировании, которые оказались ложными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция города.

Письма с предупреждениями о заложенных бомбах в образовательные учреждения пришли по электронной почте. Территории школ были оцеплены, занятия в понедельник отменены. После проверки служб безопасности подозрительных предметов найдено не было.

В последние месяцы в Индии зафиксировали десятки случаев, когда школы, а также авиакомпании получали сообщения о минировании. Все они оказывались ложными. Власти страны заявили о намерении разработать ряд новых законодательных норм, чтобы прекратить рассылку подобных угроз.