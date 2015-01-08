Сестры Исмаила Ханийи приговорены к 8 месяцам ареста и штрафу в размере 5 тыс. долларов

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Две сестры заместителя председателя Политического бюро ХАМАС Исмаила Ханийи приговорены к аресту и денежному штрафу.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, ссылаясь на то, что в 2012 году Суббах Ханийя и Лейла Абу Ракик незаконно перешли из Египта в зону Газы, Центральный суд Birus Seba на юге Израиля приговорил каждую из них к 8 месяцам ареста и штрафу в размере 5 тыс. долларов.

В информации также отмечается, что сестры вправе подать апелляционную жалобу.

Напомним, что официальный Тель-Авив запрещает имеющим израильское гражданство женщинам въезжать в Газу из-за их супругов.