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    Сестры Исмаила Ханийи приговорены к 8 месяцам ареста и штрафу в размере 5 тыс. долларов

    Имеющим израильское гражданство женщинам запрещают въезжать в Газу из-за супругов

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Две сестры заместителя председателя Политического бюро ХАМАС Исмаила Ханийи приговорены к аресту и денежному штрафу.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, ссылаясь на то, что в 2012 году Суббах Ханийя и Лейла Абу Ракик незаконно перешли из Египта в зону Газы, Центральный суд Birus Seba на юге Израиля приговорил каждую из них к 8 месяцам ареста и штрафу в размере 5 тыс. долларов.

    В информации также отмечается, что сестры вправе подать апелляционную жалобу.

    Напомним, что официальный Тель-Авив запрещает имеющим израильское гражданство женщинам въезжать в Газу из-за их супругов. 

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