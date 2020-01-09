Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства.

Как передает Report, oб этом информирует Al Mayadeen.

Отмечается, что две ракеты упали в зелёной зоне в центре Багдада, где расположены дипломатические представительства.

Также уточняется, что в районе слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.

Пострадавших при ракетном обстреле в зелёной зоне Багдада нет, передаёт пресс-служба органов безопасности Ирака.