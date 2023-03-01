Две организации в Швейцарии изучают возможности для переговоров по Украине

Женевский центр политики безопасности (GCSP) и Центр гуманитарного диалога (HD Centre), получающие финансовую поддержку от властей Швейцарии, в течение нескольких месяцев исследуют возможности для подготовки переговоров по урегулированию украинского конфл

Женевский центр политики безопасности (GCSP) и Центр гуманитарного диалога (HD Centre), получающие финансовую поддержку от властей Швейцарии, в течение нескольких месяцев исследуют возможности для подготовки переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщила телекомпания RTS.

Уточняется, что обе международные организации являются некоммерческими. По информации RTS, сейчас они проводят предварительные обсуждения с российскими и украинскими партнерами. Целью этой работы называется поддержка формы непрямого диалога между сторонами РФ и Украины. Отмечается, что вне официальных каналов контакты с Киевом и Москвой поддерживают специалисты в области международных отношений.

Как рассказал телекомпании глава GCSP Томас Гремингер, такой диалог, называемый организациями обратным каналом, является конфиденциальной площадкой, которая позволяет конфликтующим сторонам общаться друг с другом при любых обстоятельствах. По словам Гремингера, уже состоялись три встречи «лицом к лицу, а также виртуально».

Как отмечает RTS, в данном случае речь идет о так называемой параллельной или частной дипломатии, инициированной «негосударственными субъектами» и позволяющей преодолеть слабости официальной дипломатии.