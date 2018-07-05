Две лодки со 130 туристами перевернулись у берегов Таиланда

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Две туристические лодки, на борту которых находились более 130 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов острова Пхукет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг местная газета Phuket News.

Как отмечает издание, одна лодка, в которой находились 97 человек, перевернулась к югу от острова. Второе судно, на борту которого находились 39 человек, перевернулось и затонуло к юго-востоку от Пхукета.

В свою очередь агентство AP пишет, что в первой лодке находились в основном туристы из Китая, 90 из них удалось спасти, еще семеро числятся пропавшими без вести. На борту второго судна были туристы из Китая и стран Европы, они, по информации AP, спасены и доставлены на берег.

На месте ЧП идут спасательные операции, которые осложняются плохими погодными условиями.