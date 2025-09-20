Две китайские компании анонсировали запуск роботакси в Сингапуре

Две китайские технологические компании объявили в субботу о партнерстве с месными фирмами для запуска сервисов роботакси в Сингапуре.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, оператор райд-хейлинга Grab сообщил о сотрудничестве с китайской компанией WeRide для начала предоставления услуг уже в следующем году.

Параллельно Pony.ai и ComfortDelGro заявили о создании аналогичного партнерства и ожидают регуляторного одобрения для запуска своих сервисов.

Grab в своем заявлении отметил, что был выбран местными властями для обслуживания двух маршрутов автономных шаттлов в районе Пунггол.

Компания начнет перевозить пассажиров на пяти- и восьмиместных автомобилях WeRide с начала 2026 года после предварительной фазы адаптации, в течение которой транспортные средства будут детально изучать маршруты. Это решение следует за важным достижением WeRide в июле этого года, когда компания получила разрешение от муниципального правительства Шанхая на эксплуатацию автономных роботакси.

Pony.ai также планирует внедрить автономные сервисы в Пунгголе с фиксированными маршрутами, прежде чем расширить свое присутствие в других районах. Компания заявила, что услуги начнут предоставляться в ближайшие месяцы после получения необходимых регуляторных разрешений.

На сегодняшний день Pony.ai уже успешно эксплуатирует коммерческие роботакси в четырех крупнейших городах Китая - Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне.

Компания, поддерживаемая Toyota, активно исследует возможности развертывания своих беспилотных сервисов в Южной Корее, Люксембурге, на Ближнем Востоке.

Правительство Сингапура проявляет активный интерес к технологиям автономного вождения. В июне министр транспорта Джеффри Сиоу посетил несколько компаний, специализирующихся на автономном вождении, в Китае. В Сингапуре уже существуют небольшие зоны для тестирования этой технологии, что свидетельствует о последовательной стратегии внедрения инноваций в транспортную систему города.