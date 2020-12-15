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Две африканские страны разорвали дипотношения

Две африканские страны разорвали дипотношения Сомали разорвала дипломатические отношения с Кенией, обвинив Найроби во вмешательстве в ее дела
Другие страны
15 декабря 2020 г. 23:53
Две африканские страны разорвали дипотношения

Сомали разорвала дипломатические отношения с Кенией, обвинив Найроби во вмешательстве в ее дела.

Как передает Report, этот шаг был сделан после того, как Кения подтвердила, что принимала у себя руководство Сомалиленда, отколовшегося государства, не признанного Могадишо.

Министр информации Сомали Осман Абукар Дуббе заявил журналистам, что кенийским дипломатам в Могадишо было дано семь дней на выезд и что дипломаты Сомали отозваны из Найроби. "Правительство приняло это решение в ответ на повторяющиеся откровенные политические нарушения и вмешательство Кении против суверенитета нашей страны", - сказал он.

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