Двадцать штатов США во главе с Калифорнией подали иск против администрации Трампа

Двадцать американских штатов во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, оспаривая решение Минздрава о передаче персональных медицинских данных министерству внутренней безопасности и иммиграционной службе (ICE).
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба генпрокурора штата Робa Бонты.
"Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сегодня во главе многосоставной (20 штатов) коалиции подал иск, оспаривая решение Минздрава США предоставить неограниченный доступ к персональным медицинским данным министерству внутренней безопасности, в том числе иммиграционной службе (ICE)", - говорится в его заявлении.
В коалицию вошли, помимо Калифорнии, такие штаты, как Нью-Йорк, Иллинойс, Массачусетс, Мичиган и Вашингтон.
По мнению истцов, массовая передача медицинских данных нарушает федеральные законы о конфиденциальности, в том числе HIPAA (закон о переносимости и подотчётности медицинского страхования США), и может отпугнуть людей от обращения за экстренной медицинской помощью, что приведет к ухудшению здоровья и даже смертельным случаям среди уязвимых групп.
В иске утверждается, что власти США собираются использовать собранные данные для создания базы массовых депортаций, что также противоречит ряду федеральных законов, включая закон о социальном обеспечении и Privacy Act.
Истцы просят суд признать действия администрации незаконными и заблокировать передачу данных для целей иммиграционного контроля.