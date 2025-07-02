Двадцать штатов США во главе с Калифорнией подали иск против администрации Трампа

Двадцать американских штатов во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, оспаривая решение Минздрава о передаче персональных медицинских данных министерству внутренней безопасности и иммиграционной службе (ICE).

Двадцать американских штатов во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, оспаривая решение Минздрава о передаче персональных медицинских данных министерству внутренней безопасности и иммиграционной службе (ICE).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба генпрокурора штата Робa Бонты.

"Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сегодня во главе многосоставной (20 штатов) коалиции подал иск, оспаривая решение Минздрава США предоставить неограниченный доступ к персональным медицинским данным министерству внутренней безопасности, в том числе иммиграционной службе (ICE)", - говорится в его заявлении.

В коалицию вошли, помимо Калифорнии, такие штаты, как Нью-Йорк, Иллинойс, Массачусетс, Мичиган и Вашингтон.

По мнению истцов, массовая передача медицинских данных нарушает федеральные законы о конфиденциальности, в том числе HIPAA (закон о переносимости и подотчётности медицинского страхования США), и может отпугнуть людей от обращения за экстренной медицинской помощью, что приведет к ухудшению здоровья и даже смертельным случаям среди уязвимых групп.

В иске утверждается, что власти США собираются использовать собранные данные для создания базы массовых депортаций, что также противоречит ряду федеральных законов, включая закон о социальном обеспечении и Privacy Act.

Истцы просят суд признать действия администрации незаконными и заблокировать передачу данных для целей иммиграционного контроля.