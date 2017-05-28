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    Двадцать мирных жителей погибли в Сирии при авиаударе международной коалиции

    Международная коалиция во главе с Вашингтоном не комментировала сообщение© Courtesy İmage

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Двадцать мирных жителей погибли в Сирии в районе города Ракка при авиаударе международной коалиции во главе с США.

    Как передает Report, об этом сoобщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источник из числа местного населения.

    По словам собеседника агентства авиация нанесла удар по машине, которая везла граждан из Ракки.

    Международная коалиция во главе с Вашингтоном пока не комментировала сообщение.

    Коалиция наносит авиаудары в районе Ракки для поддержки наземных действий Сирийских демократических сил.

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